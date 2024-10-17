Рютте очертил главные пункты предстоящей встречи с Зеленским

Генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что будет в повестке его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Об этом Рютте заявил перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает Европейская правда.

Это будет третья встреча Зеленского и Рютте, когда 1 октября экс-премьер Нидерландов занял пост генсека НАТО. На ней, по словам генерального секретаря, оба лидера обменяются новейшей информацией.

"Я хочу услышать от него его мнение на данный момент, как он видит развитие ситуации на восточном фронте с Россией, ситуации в Курской области, конечно. Это всегда в нашей повестке дня.

Я проинформирую его о решениях, принятых в НАТО. На каком этапе мы находимся относительно наших обещаний (помощи Украине)" , – сказал Рютте.

Он отметил, что страны НАТО в первой половине этого года выделили Украине помощь в размере 20,9 млрд долларов, и есть хорошие перспективы выделения поддержки на обещанные 40 млрд долларов до конца года.