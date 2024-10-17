"Воевать – одно удовольствие": Воздушные силы показали работу IRIS-T

Воздушные силы поделились кадрами работы зенитного ракетного комплекса IRIS-T, который помогает украинской ПВО сбивать сложнейшие цели врага, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили ВС ВСУ в соцсетях.

Nasams и IRIS-T - первые западные зенитные ракетные системы средней дальности, которые начали защищать критическую инфраструктуру Украины от массированных атак врага.

Сейчас в Воздушных силах немало батарей Nasams и IRIS-T, которые постепенно становятся на вооружение и поэтапно вытесняют морально и физически устаревшие ЗРК советского производства.

Отмечается, что IRIS-T - качественная немецкая система, способная уничтожать все аэродинамические цели в радиусе до 40 км. Это самый современный зенитный ракетный комплекс в Воздушных силах ВСУ. На вооружении с октября 2022 года.