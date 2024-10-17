Минэнерго: Враг атаковал энергообъекты в пяти областях Украины
За прошедшие сутки из-за обстрелов и боевых действий были обесточивания в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В Донецкой области в результате боевых действий повреждена воздушная линия. Потребители не обесточивались.
В Кировоградской области в результате атаки БПЛА по территории подстанции возникло возгорание, что привело к обесточиванию бытовых потребителей. Пожар потушили, питание восстановлено.
На Херсонщине из-за обстрела энергетического объекта обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено по резервной схеме.
В Южном регионе из-за технологических нарушений дважды выключалась воздушная линия, что привело к снижению напряжения на энергетических объектах. Питание восстановлено.