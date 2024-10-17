Міненерго: Ворог атакував енергооб'єкти у п'яти областях України

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Донецькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювались.

У Кіровоградській області внаслідок атаки БПЛА по території підстанції виникло загорання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Пожежу загасили, живлення відновлено.

На Херсонщині через обстріл енергетичного об'єкта знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Південному регіоні через технологічні порушення двічі вимикалась повітряна лінія, що призвело до зниження напруги на енергетичних об'єктах. Живлення відновлено.