Зеленский прибыл на саммит ЕС, чтобы представить "план победы"

В четверг, 17 октября, президент Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕС, его встретил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Европейская правда.

Зеленского встретил президент Европейского совета Шарль Мишель. Сегодня украинский лидер должен представить "план победы" лидерам Евросоюза.

Перед этим с заявлениями выступил ряд лидеров ЕС, в частности президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что не увидел ничего нового в "плане победы" Зеленского, ведь большинство пунктов – это аспекты, по которым ЕС до сих пор колеблется.

В свою очередь, немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя представленный "план победы", отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".