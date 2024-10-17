В Харькове задержан агент ФСБ: помогал россиянам готовить новые удары по региону

Военная контрразведка СБУ задержала очередного агента ФСБ в Харькове. Задержанный занимался разведкой локаций украинских Сил обороны и помогал оккупантам готовить новую серию ударов по региону, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщаеn пресс-служба СБУ.

По данным следствия, корректировщиком оказался 37-летний местный житель, которого завербовали в России, где проживала его жена. После начала полномасштабной войны он бежал в РФ, но в мае 2023 года, по указанию сотрудника ФСБ Евгения Коняхина, вернулся в Харьков через третьи страны для выполнения задач врага.

Основными целями оккупантов были украинские военные полигоны, где проводились учения защитников. Агент осуществлял разведывательные операции под видом рабочих поездок, фиксируя оборонительные объекты. Он также пытался использовать своих знакомых, в частности военных и волонтеров, для сбора информации.

СБУ вовремя разоблачила агента и задокументировала его преступную деятельность. Во время спецоперации его задержали.

Фигуранту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее в Донецкой области задержан 22-летний оператор дронов одной из бригад ВСУ , которая держит оборону на Краматорском направлении. Предатель "сливал" врагу локации своего подразделения.

Также СБУ предотвратила побег из Украины агента ФСБ РФ, которая помогала оккупантам наступать на Покровск Донецкой области.