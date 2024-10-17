Британская разведка: Украинские атаки подрывают военный потенциал РФ в Крыму

Украинские атаки продолжают постепенно подрывать российский военный потенциал на оккупированном Россией Крымском полуострове, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 17 октября.

Британская разведка отметила, что 7 октября 2024 года Украина нанесла удар по Феодосийскому морскому нефтяному терминалу в оккупированном Россией Крыму.

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Как известно, этот терминал уже был обстрелян в марте 2024 года украинскими беспилотными летательными аппаратами.

"Украинские атаки продолжают постепенно подрывать российский военный потенциал на Крымском полуострове", – отметила британская разведка.

В обзоре акцентировали, что цели, которые были поражены в 2024 году, также включали системы противовоздушной обороны, аэродромы, командные центры, военно-морские объекты, объекты логистики и переправу через Керченский пролив.

В сентябре британская разведка писала, что Россия прикрывает Крымский мост с помощью физического барьера, ПВО и ряда других средств, надеясь защитить его от новых украинских ударов.

Ранее разведка отметила рост роли морских дронов в российско-украинской войне, а также рассказывала, что попавший в порту Новороссийска большой десантный корабль "Оленегорский горняк" стал самым серьезно поврежденным военным судном РФ после потопленного крейсера "Москва".