Британська розвідка: Українські атаки підривають військовий потенціал РФ у Криму

Розвідка Великої Британії присвятила свій огляд українському удару по морському нафтовому терміналу у Феодосії, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 17 жовтня.

Британська розвідка зазначила, що 7 жовтня 2024 року Україна завдала удару по Феодосійському морському нафтовому терміналу в окупованому Росією Криму.

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Як відомо, цей термінал раніше потрапив під удар українських дронів у березні 2024 року.

"Українські атаки продовжують поступово підривати російський військовий потенціал на Кримському півострові", – зазначила британська розвідка.

В огляді акцентували, що цілі, які були вражені у 2024 році, також включали системи протиповітряної оборони, аеродроми, командні центри, військово-морські об'єкти, об'єкти логістики і переправу через Керченську протоку.

У вересні британська розвідка писала, що Росія прикриває Кримський міст за допомогою фізичного бар'єра, ППО та низки інших засобів, сподіваючись захистити його від нових українських ударів.

Раніше розвідка відзначила зростання ролі морських дронів у російсько-українській війні, а також розповідала, що поцілений у порту Новоросійська великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк" став найбільшим серйозно пошкодженим військовим судном РФ після потопленого крейсера "Москва".