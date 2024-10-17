Зеленский: Украина готовится к сложной и опасной зиме

Украина готовится к сложной и опасной зиме. Киеву важно получить системы противовоздушной обороны для усиления безопасности, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении.

"Зима приближается. И для нас зимы всегда сложные, а эта еще и опасная. Поэтому мы конечно подготовились. Мы выполнили свое домашнее задание. Но нам надо все же получить системы противовоздушной обороны", - заявил он.

При этом Зеленский добавил, что пока больше деталей сообщить не может.

Зима в Украине

С начала полномасштабной войны Россия систематически атакует территорию Украины, в частности ее энергетический сектор. Почти каждую ночь российские террористы запускают десятки беспилотников, нанося удары по критической инфраструктуре.

15 октября президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждали подготовку энергосистемы страны к зимнему периоду.

Международное энергетическое агентство (AIE) предупреждает, что предстоящая зима станет самым серьезным испытанием для Украины с начала российского вторжения.

Согласно докладу ООН, этой зимой украинцам следует ожидать отключения электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.