Беларускі Гаюн: 4 "Шахеда" залетали в Беларусь, еще 7 прошли транзитом

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что ночью 17 октября минимум 4 российских "Шахеда" залетели на территорию Беларуси, и еще по меньшей мере 7 ранее прошли транзитом; РБ поднимала в воздух авиацию Военно-воздушных сил, сообщает Украинская правда.

"За минувшую ночь в Беларусь из Украины залетели не менее 4 российских дронов-камикадзе типа "Шахед". Первый из них залетел через г.п. Комарин в районе 23:34, а за ним в той же локации последовал следующий в 23:43".

Сообщается, что оба "Шахеда" через несколько минут покинули воздушное пространство Беларуси и улетели в район Чернобыля.

Позже еще два российских беспилотника зашли в Беларусь около 00:35 в районе Любеча и двигались в направлении Припяти, а потом вероятно также улетели в Украину.

"Однако Воздушные Силы ВСУ в своей ежедневной сводке сообщили, что два БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении Беларуси – т.е. улетели в РБ. На текущий момент не ясно о каких именно БПЛА идет речь – о тех, что залетели в 00:35, или о каких-то других" , – пишет "Беларускі Гаюн".

По данным ряда мониторинговых каналов, в промежутке между 19:28-20:50 16 октября не менее 7 БПЛА неустановленного типа залетели в Украину (в Киевскую и Черниговскую области) со стороны Беларуси.

"Беларускі Гаюн" предполагает, что эти беспилотники проходили Беларусь транзитом, а запуск производился из Брянской области России. Также сообщается, что в Гомельской области Беларуси фиксировали дежурную авиацию ВВС РБ – истребитель из Барановичей вылетел около 00:45 и до 2:00 вернулся назад на базу.

Почему это важно: Летом 2024 года уже неоднократно фиксировался залет российских дронов-камикадзе на территорию Беларуси. Так было 13 и 16 июля, 21 августа, а также 27 августа. Самопровозглашенные власти РБ никак эти факты не комментировали.

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