Концерн Stellantis может ликвидировать сразу несколько автомобильных марок

Автомобильный концерн Stellantis может ликвидировать сразу несколько известных брендов, которые в последнее время убыточны. Но у них есть еще 2-3 года, чтобы спасти положение.﻿ Об этом заявил генеральный директор корпорации Stellantis Карлос Таварес, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Он заявил, что новое руководство начнет пересматривать состав Stellantis и есть вероятность, что не все 14 брендов переживут этот процесс. Пока они защищены и профинансированы - по меньшей мере до 2026 года.

Такие крупные бренды, как Fiat, Opel/Vauxhall, Citroёn и Peugeot, оптимизация вряд ли коснется. Сейчас линейка Chrysler сейчас состоит только из минивэна Pacifica, однако в следующем году американская марка намерена вернуть Voyager, а в 2026 году выпустить кроссоверы вместе с Dodge. Бренд Ram в последнее время испытывает серьезные проблемы с качеством, которые недавно привели к отзыву почти полтора миллиона машин по всему миру.

Кроме того, под вопросом может оказаться судьба DS Automobiles, а также Maserati, продажи которой в 2024 году рухнули. При этом последняя готовит целый ряд новинок: электромобиль MC20, новый флагманский кроссовер, а также седан, который заменит Quattroporte.

В 2026 году у Тавареса истекает контракт, и продлевать его концерн не будет. В настоящее время идет поиск преемника на должность генерального директора Stellantis, имя которого должно раскрыть в конце 2025 года.