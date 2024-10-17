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Швейцария передаст Украине три машины для разминирования

Швейцария передаст Украине три машины для разминирования

Швейцария решила поставить Украине три машины для разминирования, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Blick.

О финансировании этих машин, которые производит швейцарская компания Global Clearance Solutions, объявила федеральный президент Виола Амхерд в Лозанне в четверг.

"Мы полны решимости продолжать делать свой вклад", – сказала Амхерд в начале конференции по разминированию в поддержку Украины.
"Это позволит проводить эффективные, безопасные и независимые операции по разминированию в будущем", – подчеркнула она, выступая перед премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и представителями десятков других стран.

Устройства производит компания Global Clearance Solutions (GCS), базирующаяся в Швице. Компания сотрудничает с ООН и несколькими неправительственными организациями, такими как Швейцарский фонд противоминной деятельности (FSD).

В компании ожидают, что к 2025 году в Украине будет развернуто около 100 ее машин. Швейцария выделила 100 млн швейцарских франков на разминирование в Украине до 2027 года.

В 2023 году правительство Швейцарии одобрило четырехлетний пакет помощи на общую сумму 100 млн швейцарских франков (118 млн долларов), предназначенной исключительно для гуманитарного разминирования в Украине.

Швейцария также поддерживает программу помощи пострадавшим от мин и малым фермерским хозяйствам, которые не могут обрабатывать свои поля.

В начале октября Литва и Швеция согласовали закупки на сумму 22 млн евро для поддержки потребностей Украины в сфере разминирования.

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