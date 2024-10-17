Под Винницей столкнулись микроавтобус и грузовик: есть погибшие

В результате ДТП недалеко от села Писаревка Винницкой области погибли шесть человек, включая водителя микроавтобуса и его пассажиров, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Винницкой области.

По предварительной информации следствия, авария произошла 16 октября около 17:20 на автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино. 36-летний водитель грузовика DAF, житель Гайсинского района Винницкой области, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом RENAULT TRAFIK. За рулем микроавтобуса находился 48-летний житель Винницы.

"В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров: жители Винницкого района 16, 17, 19, 23 лет и 21-летний житель Жмеринского района погибли на месте происшествия".

Водитель грузовика госпитализирован, он задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Автомобили изъяты на штрафплощадку, а водителю грузовика назначена токсикологическая экспертиза.

Сейчас проводится ряд экспертиз для установления окончательных обстоятельств трагедии.