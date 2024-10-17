В центре Киева произошел пожар в многоэтажке: что известно

В Киеве 17 октября утром спасателям поступило сообщение о пожаре в одной из многоэтажек в центре города, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

Отмечается, что о возгорании стало известно в 11.20.

Пожар произошел в многоэтажке на улице Жилянской в Голосеевском районе Киева. Сообщается, что огонь возник на кухне одной из квартир на восьмом этаже.

В ГСЧС сообщили, что из-за сильного задымления с верхних этажей были эвакуированы пять человек.

Благодаря оперативной работе спасателей пожар удалось ликвидировать уже в 12.18.

Также известно, что жертв и пострадавших нет. Правоохранители устанавливают причины и возможные последствия возгорания.

Обратим внимание, что эти простые действия, которые нужно совершить перед тем, как вы покинете квартиру, помогут снизить риск возникновения пожара:

Выключите все электроприборы: убедитесь, что все бытовые приборы выключены из розетки (утюг, чайник, обогреватель и т.п.). Убедитесь, что все газовые конфорки и духовка выключены. Не оставляйте свечи или электрогирлянды включенными. Закройте окна: при сильном ветре может произойти замыкание проводки. Проверьте исправность дымовых датчиков, если они установлены.

Напомним, недавно под Киевом дотла сгорел ресторан "Партизан".

Этой ночью после очередной вражеской атаки по столице, в Деснянском районе Киева был обнаружен обломок беспилотника на территории детского сада.