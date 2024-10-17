Скандал вокруг Свято-Михайловского собора в Черкассах: полиция рассказала подробности

По факту скандала, поднявшегося вокруг Свято-Михайловского собора в Черкассах при участии сторонников УПЦ МП, правоохранители начали уголовное производство, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области в Facebook.

Чем завершился церковный скандал в Черкассах

Правоохранители напомнили, что инцидент произошел утром 17 октября между верующими.

"Полицейские отреагировали на событие и внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований" , - добавили в пресс-службе.

Так, полицейские выяснили, что группа лиц "совершила хулиганские действия на территории и внутри храма" (Свято-Михайловского собора в Черкассах).

В результате нескольким гражданам были нанесены телесные повреждения.

"Полицейские немедленно прибыли на место, опросили участников конфликта. Сейчас правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев инцидента, а также изучают видеозаписи, обнародованные в соцсетях" , - подчеркнули в пресс-службе.

Уточняется, что все обстоятельства происшествия устанавливаются следователями Черкасского районного управления полиции.

Под процессуальным руководством Черкасской окружной прокуратуры начато уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

"Максимальное наказание, которое может грозить по санкции статьи – лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Следственные действия продолжаются" , – подытожили в полиции.

С чего начался скандал

Напомним, рано утром четверга, 17 октября, военный священник СУВД ПЦУ Владимир Ридный сообщил, что самый большой православный храм Украины, длительное время находившийся под управлением московского патриархата - вернулся в лоно Украинской церкви (перешел в Православную церковь Украины).

Речь шла о Свято-Михайловском соборе в центре Черкасс.

Впоследствии стало известно, что поклонники УПЦ МП начали штурмовать собор. В сети публиковали многочисленные видео, а очевидцы сообщали, будто верующие сломали входные ворота, прорвались на территорию храма и начали выгонять капелланов ПЦУ и представителей общины (применяя слезоточивый газ).

Тем временем, Ридный призвал всех неравнодушных украинцев немедленно приехать в храм и защищать его, как защитники Украины защищают родную землю. Уже вскоре на место происшествия прибыли правоохранители.