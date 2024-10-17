Зеленский: Северная Корея готовит солдат для войны против Украины

Северная Корея уже готовит контингент, чтобы воевать против Украины. Речь идет не только о пехоте, но и о специалистах разных войск, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление Владимира Зеленского на пресс-конференции по итогам участия в заседании Евросовета.

По его словам, есть информация от украинской разведки, что северокорейские офицеры уже находятся на временно оккупированных территориях Украины. Они тренируют российских солдат.

"Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что РФ рассчитывает на такое усиление. Поскольку РФ не успевает с мобилизацией. Слишком много теряет на поле боя. И Путин знает, что в его обществе царят настроения против мобилизации. Именно поэтому он ищет внешней поддержки", - сказал президент.

Зеленский заявил, что Россия и КНДР намерены подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск, наземных сухопутных сил.

"То есть он (Путин, - ред.) не только пехоту хочет привлекать, а также специалистов разных родов войск, там тактическим. И мы знаем, что сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы они воевали против Украины. Это очень насущная вещь", - заявил глава государства.

Зеленский заявил, что говорил об этом с США и рядом лидеров, поскольку это фактически вовлечение другой страны в войну.

"Это уже фактически официальный факт того, что вторая страна втягивается в войну и рядом с РФ будет воевать против Украины в качестве контингента. Потому что вы знаете, что Иран уже предоставлял России и ракеты, и БПЛА, но не контингент. А это уже серьезный шаг - втягивание в войну контингента", - подчеркнул он.

Войска КНДР в Украине

Напомним, Северная Корея ранее передала Украине боеприпасы и ракеты. Однако недавно стало известно, что КНДР также намерена отправить войска на войну.

При этом северокорейские военные уже находятся в Украине, говорится об офицерах. Как сообщили источники, в начале октября под Донецком было ликвидировано более 20 оккупантов, среди которых были военные КНДР.

Западные СМИ пишут, что северокорейские солдаты проходят обучение в России, а к концу года тысячи солдат могут отправить на фронт.