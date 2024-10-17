Зеленский впервые поговорил с Фицо и прокомментировал его заявления

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на полях встречи Европейского совета в Брюсселе впервые пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.﻿ Об этом он сказал в общении со СМИ после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Европейская правда.

Президента попросили прокомментировать слова Фицо о том, что приглашение Украины в НАТО "не будет бесплатным", и спросили, общался ли он сегодня со словацкой делегацией.

Зеленский подтвердил, что в четверг общался с Робертом Фицо, а детали разговора останутся "между ними".

Он отметил, что доволен тем, что на уровне правительств между Украиной и Словакией происходит диалог.

"Я сегодня господину Фицо уже много всего сказал. Думаю, нам важно поддерживать нормальные отношения между странами. Его страна не в войне – слава Богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин может принести в их страну. Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять. Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить" , – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, на этой неделе словацкий премьер высказал мнение, что война в Украине закончится в ближайшее время, и что для Украины готовят "Мюнхенский заговор", как для Чехословакии в 1938 году.