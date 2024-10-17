В МИД опровергли информацию СМИ о том, что Украина будет создавать ядерное оружие

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли инсинуации неназванных источников в издании BILD о планах разработки Украиной оружия массового уничтожения.﻿﻿ Со ссылкой на заявление спикера Георгия Тихого на сайте МИД, сообщает Украинская правда.

"Официально опровергаем инсинуации неназванных источников в издании BILD о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения. Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (далее - ДНЯО), к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала. Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста России" , - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Россия сейчас не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины.

"В Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения. В отличие от России, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными акторами" , - сообщил Тихий.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

Немецкое издание Bild со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что у Украины есть материал и знания по созданию ядерного оружия: "Материал у нас есть, у нас есть знания. Если будет указание, нам понадобится всего несколько недель для создания первой бомбы".

Впоследствии Зеленский отрицал, что Украина готовится создать ядерное оружие.