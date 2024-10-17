Генштаб: Армия РФ за день нанесла более 20 авиаударов по Курщине

С начала суток российская армия нанесла 24 авиационных удара по Курской области, применив 37 управляемых авиабомб﻿. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 22:00 17 октября, сообщает Деловая столица.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 191, противник нанес 47 авиационных ударов с применением 83 КАБов, более 650 ударов дронами-камикадзе и осуществил около 3250 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов по использованию.

На Харьковском направлении произошло семь боевых столкновений с российскими захватчиками. Шесть атак отбиты в районе Старицы продолжается еще один бой.

На Купянском направлении противник 16 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды. Три атаки продолжаются до сих пор.

21 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлениях Грековки, Дружелюбовки, Екатериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки. У Новосадового продолжается бой.

На Краматорском направлении имели место восемь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районах Григоровки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского, семь попыток врага улучшить свое положение были остановлены украинскими воинами, продолжается боевое столкновение вблизи Часового Яра.

Враг шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. В районах Торецка, Нелиповки и Щербиновки оккупанты получили жесткий отпор от наших защитников. Все атаки отражены.

На Покровском направлении в течение дня агрессор совершил 45 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских окупантов сохраняется в районах Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. В общей сложности, 35 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще десять боестолкновений продолжаются. По имеющейся в настоящее время информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 365 человек убитыми и ранеными. Уничтожены три танка, одна боевая бронированная машина, одна радиолокационная станция. Кроме того, один танк, один БТР, два БМП, одна вражеская пушка и три автомобиля были повреждены.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Кураховском направлении. В настоящее время суток насчитывается 45 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах Измайловки, Новодмитровки, Курахового, Горняка, Антоновки, Константиновки, Звездного, Острого, Георгиевки, Екатериновки и Водяного. Подразделения Сил обороны отразили 36 атак противника, девять атак продолжаются до сих пор. Ситуация сложная, но контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

На Времовском направлении произошло десять боестолкновений. Все вражеские штурмы остановлены в районах Угледара и Левадного. Ситуация контролируется силами обороны Украины.

На Ореховском направлении одна безуспешная атака врага отбита нашими защитниками в течение дня вблизи Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинского войска.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага и дальше наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 24 авиационных ударах с применением 37 КАБ.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.