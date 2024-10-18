Белый дом: В НАТО нет консенсуса относительно приглашения Украины

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что среди членов НАТО пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение, в то же время в США хотят добиться от других партнеров "такой же срочности и вклада" по помощи Украине, как у Соединенных Штатов.﻿﻿ Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации президента США на брифинге по запланированному визиту Байдена в Германию, говорится на сайте Белого дома, сообщает Украинская правда.

"Среди членов НАТО продолжается дискуссия о приглашении. Пока нет консенсуса относительно того, чтобы предложить Украине приглашение. Но, как вы знаете, на саммите НАТО всего лишь пару месяцев назад – в июле, в середине июля – все 32 члена Альянса подтвердили, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО. Итак, вопрос заключается в тактике того, как поощрять этот путь и как достичь консенсуса относительно следующих шагов" , – говорится в сообщении.

Представитель администрации заявил, что "президент Байден хочет, чтобы Украина победила, и мы обеспечим эти усилия надлежащими ресурсами".

"Именно поэтому президент призвал к встрече на уровне лидеров оборонной контактной группы с Украиной, или так называемого Рамштайнского саммита – и эта встреча состоится в ближайшее время – для того, чтобы вызвать такую же срочность и вклад со стороны некоторых наших союзников и партнеров, чтобы мы могли продолжать это делать" , – сказал он.

Представитель администрации Байдена отметил, что сейчас "происходит активный разговор о различных элементах" украинского Плана победы. В частности, он упомянул о работе над вопросом, касающимся полезных ископаемых, однако не уточнил деталей.

Он подчеркнул, что США хотят победы Украины в войне с Россией. По его словам, "на карту поставлено очень много".

"Актуальность момента, безусловно, осознается, и именно поэтому президент возглавляет эти усилия, чтобы обеспечить Украину необходимым оборудованием и, откровенно говоря, серьезно отнестись ко всем элементам, которые предлагаются украинцами, и работать с ними над стратегией для обеспечения их победы в этой войне.

[...] Путин знает, что время не на его стороне, что время на самом деле на стороне Украины, и что мы будем вместе с Украиной и дадим ей то, что ей нужно для преобладания", – сказал представитель Белого дома.