Close button

Курс валют НБУ на 18 октября

Курс валют НБУ на 18 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 18 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 октября, повысился на 1 коп до 41.2351 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 12 коп до 44.7937 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 5 коп до 53.6675 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 47.7645 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.3848 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.235100 +0.0095
EUR Евро 44.793700 --0.1195
GBP Фунт стерлингов 53.667500 --0.0495
CHF Швейцарский франк 47.764500 --0.0444
PLN Польский злотый 10.384800 --0.0624

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics