Курс валют НБУ на 18 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 18 октября 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 17 октября, повысился на 1 коп до 41.2351 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 12 коп до 44.7937 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 5 коп до 53.6675 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 47.7645 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.3848 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.235100
|EUR
|Евро
|44.793700
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.667500
|CHF
|Швейцарский франк
|47.764500
|PLN
|Польский злотый
|10.384800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.