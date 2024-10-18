Курс валют НБУ на 18 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 18 октября 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 17 октября, повысился на 1 коп до 41.2351 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 12 коп до 44.7937 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 5 коп до 53.6675 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 47.7645 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 6 коп до 10.3848 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.235 100 EUR Евро 44.793 700 GBP Фунт стерлингов 53.667 500 CHF Швейцарский франк 47.764 500 PLN Польский злотый 10.384 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.