Курс валют НБУ на 18 жовтня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 18 жовтня 2024 року
Курс долара порівняно з 17 жовтня підвищився на 1 коп до 41.2351 за 1 долар.
Курс євро знизився на 12 коп. до 44.7937 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився на 5 коп. до 53.6675 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 47.7645 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.3848 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.235 100
|EUR
|Євро
|44.793 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.667 500
|CHF
|Швейцарський франк
|47.764 500
|PLN
|Польський злотий
|10.384 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.