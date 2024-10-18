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Курс валют НБУ на 18 жовтня

Курс валют НБУ на 18 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 18 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 жовтня підвищився на 1 коп до 41.2351 за 1 долар.

Курс євро знизився на 12 коп. до 44.7937 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 5 коп. до 53.6675 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 47.7645 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.3848 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.235 100 +0.0095
EUR Євро 44.793 700 --0.1195
GBP Фунт стерлінгів 53.667 500 --0.0495
CHF Швейцарський франк 47.764 500 --0.0444
PLN Польський злотий 10.384 800 --0.0624

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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