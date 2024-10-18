Курс валют НБУ на 18 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 18 жовтня 2024 року

Курс долара порівняно з 17 жовтня підвищився на 1 коп до 41.2351 за 1 долар.

Курс євро знизився на 12 коп. до 44.7937 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 5 коп. до 53.6675 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 4 коп. до 47.7645 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 6 коп. до 10.3848 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.235 100 EUR Євро 44.793 700 GBP Фунт стерлінгів 53.667 500 CHF Швейцарський франк 47.764 500 PLN Польський злотий 10.384 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.