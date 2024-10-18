Байден призвал Нетаньяху остановить войну в Газе после устранения лидера ХАМАС

В четверг 17 августа Израиль официально подтвердил ликвидацию лидера ХАМАС Яхью Синвара. В этот же день президент США Джо Байден и израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает Axios.

Сообщается, что Байден позвонил Нетаньяху с борта самолета Air Force One по пути в Германию и поздравил Нетаньяху с убийством Синвара израильскими солдатами, которые действуют на юге Газы.

В ходе телефонного разговора президент США сказал премьеру Израиля, что после случившегося пришло время "двигаться дальше" и положить конец войне в Газе.

"Лидеры согласились, что сейчас есть возможность добиться освобождения заложников и подчеркнули, что будут работать вместе для достижения этой цели" , - сообщили в канцелярии израильского премьер-министра.

Белый дом в свою очередить заявил, что Байден и Нетаньяху обсудили, "как использовать этот момент, чтобы вернуть заложников домой и завершить войну, обеспечив безопасность Израиля и не дав ХАМАСу возможности снова контролировать Газу".

Axios напоминает, что президент США Джо Байден уже несколько месяцев лично добивается заключения соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в Газе. Он надеется достичь прорыва в зашедших в тупик переговорах до того, как покинет свой пост 20 января 2025 года.

Тем временем в офисе президента Израиля сообщили, что госсекретарь США Энтони Блинкен сказал главе израильского государства Исааку Герцогу о том, что он планирует в ближайшие дни отправится в регион. В частности, планируется обсуждение пути достижения об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.