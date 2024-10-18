Ночная атака на Киев: ПВО более 4 часов отбивала атаку дронов

В ночь на 18 октября российские войска совершили одну из самых массированных дроновых атак на Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Прошлая ночь и для киевлян, и для большинства регионов страны была вновь неспокойной. Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали и Киеву" , — отметил он.

По словам Попко, бойцы противовоздушной обороны обезвредили все направлявшиеся в сторону столицы дроны. Боевая работа в небе над Киевом и его окрестностями длилась более 4,5 часа.

"По данным оперативной сводки, в городе — без пострадавших и разрушений" , — добавил Попко.

Как сообщалось, Норвегия передаст Украине 6 многоцелевых истребителей F-16.