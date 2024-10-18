Нічна атака на Київ: ППО понад 4 години відбивала атаку дронів

У ніч на 18 жовтня російські війська здійснили одну з наймасованіших дронових атак на Україну, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Минула ніч і для киян, і для більшості регіонів країни була знов неспокійна. Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували й Києву" , — зазначив він.

За словами Попка, бійці протиповітряної оборони знешкодили всі дрони, що прямували в бік столиці. Бойова робота в небі над Києвом і його околицями тривала понад 4,5 години.

"За даними оперативного зведення, в місті — без потерпілих і руйнувань" , — додав Попко.

Як повiдомлялось, Норвегія передасть Україні 6 багатоцільових винищувачів F-16.