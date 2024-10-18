Ситуация на фронте к утру 18 октября: сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 17 октября, на фронте зафиксировано 210 боевых столкновений Сил обороны Украины с российским войском, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 62 авиаудара, в частности, сбросил 113 КАБ. Кроме этого, совершил более 4060 обстрелов, из них 125 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около 1450 дронов-камикадзе" , — пишут в ведомстве.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Мирополье, Писаревка, Старый Салтов, Ямполовка, Торское, Лиман, Твердохлебово, Северск, Звановка, Часов Яр, Курахово, Антоновка, Великая Новоселка, Щербиновка, Торецк, Переездное, Великая Новоселка, Зеленое Поле, Тимировка.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одну другую важную цель противника" , — пишет Генштаб.

На Харьковском направлении враг семь раз безуспешно штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Колесниковки, Лозовой, Вишневого и Надежды.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Дружелюбовки, Катериновки, Новомихайловки, Новосадового, Невского, Торского, Серебрянки, Кременной и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали восемь раз в районах Григорьевки, Миньковки, Часового Яра и Ивановского.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в сторону Торецка, Нелиповки и вблизи Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Луч, Сухой Яр, Новоторецкое, Михайловка, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенных пунктов Проминь и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 47 атак. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Катериновки, Антоновки и Георгиевки. Кроме этого, враг атаковал вблизи Измайловки, Новодмитровки, Курахово, Горняка, Константиновки, Зоряного, Острого и Водяного.

На Времовском направлении противник совершил 11 штурмов наших позиций в районах Угледара и Левадного.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака врага вблизи Новоандреевки.

Пять раз безуспешно войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

"Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает сравнивать с землей свои села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 31 авиудар 58 КАБами по собственной территории" , — отмечают в Генштабе.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.