Как будут расти зарплаты украинцев: прогноз руководителей предприятий

Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Однако ожидания по увеличению продолжают ослабляться, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит отчет "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за ІІІ квартал 2024 года.

По данным опроса, респонденты ожидают более низкие темпы роста будущих затрат на оплату труда одного наемного работника. Баланс ответов – 52,9% (во ІІ квартале 2024 года – 54,8% в І квартале – 62,6%).

Самые высокие ожидания:

по видам экономической деятельности – у предприятий сельского хозяйства;

по размеру – у крупных предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только импортные операции;

по регионам – у предприятий Винницкой области.

Самые низкие ожидания:

по видам экономической деятельности – у предприятий добывающей промышленности;

по размеру – у малых предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, работающих исключительно на внутреннем рынке;

по регионам – у предприятий Сумской области.

Квартальный опрос проводился с 31 июля по 28 августа 2024 года. В опросе приняло участие 665 предприятий из 21 региона страны (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также Донецкой, Луганской и Херсонской областей). Результаты опросов отражают только мнение респондентов – руководителей предприятий, а не оценки Национального банка Украины.

Напомним, номинальные зарплаты в Украине растут высокими темпами. Средняя зарплата штатных работников в Украине выросла во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20964 гривен. В то же время, по данным НБУ, рост реальных зарплат замедлился из-за высокой инфляции.