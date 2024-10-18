Президент Еврокомиссии пообещала Украине новый транш до конца года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выдачу Украине до конца года еще одного транша помощи по механизму Ukraine Facility, общий объем которого 50 млрд евро.﻿ Об этом она сказала на пресс-конференции после саммита ЕС в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Глава Еврокомиссии напомнила, что механизм предусматривает инвестиции в размере 50 миллиардов евро на четыре года, с 2024 по 2027 год, которые выделяются в соответствии с реализацией Украиной плана реформ.

"Мы видим значительный прогресс. Благодаря прогрессу Украины мы уже выделили более 12 миллиардов евро. Мы ожидаем, что еще один транш будет выделен до конца года" , – сказала фон дер Ляйен.

Предыдущий транш объемом почти 4,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility Европейская комиссия перечислила Украине в августе.