Bloomberg: Золото впервые превысило отметку в 2700 долларов за унцию

Золото впервые превысило отметку в 2700 долларов за унцию. Опасения по поводу эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и напряженной предвыборной гонки в США побуждают инвесторов покупать безопасные активы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цены на золото 18 октября поднялись на 0,7% до 2711,99 долларов за унцию, побив исторический максимум, установленный на предыдущей сессии.

Рынки сосредоточены на все более напряженных геополитических событиях после того, как Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара, архитектора нападения палестинской группировки на юг Израиля, которое спровоцировало годичную войну в секторе Газа.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать сражаться до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАС в прошлом году, не будут освобождены, даже несмотря на то, что президент США Джо Байден заявил, что пришло время положить конец войне. Инвесторы обычно ищут безопасность в золоте во времена геополитической и экономической неопределенности.

Инвесторы также перестраивали портфели в преддверии выборов в США 5 ноября.

Между тем, индекс Bloomberg Dollar Spot упал на 0,1%, прервав четырехдневный рост. Более слабый доллар делает слитки дешевле для многих покупателей, поскольку они оцениваются в валюте США.

При этом стремление в актив-убежище перевешивает другие макроэкономические факторы, которые обычно оказывают давление на драгоценный металл.

Слиток золота - один из самых эффективных товаров 2024 года, с ростом более 30% в этом году. Оптимизм по поводу снижения ставок подпитывал последние рост, поскольку ФРС начала цикл смягчения в прошлом месяце. Активные покупки центральными банками также были давней опорой поддержки цен на золото.