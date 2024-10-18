Зеленский рассказал о предложениях обмена территорий на членство в НАТО

Западные чиновники, продвигающие соглашение, по которому Киев обменивает оккупированные Россией территории на членство в НАТО, не консультировались с Украиной, сообщает РБК-Украина.

Об этом завил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

"Люди никогда не говорили этого [нам]. Люди боятся говорить [мне]", - сказал он, призвав этих чиновников "выложить это на стол, открыто нам. Не через какую-то третью сторону. Поговорите с нами".

Зеленский сказал, что он открыт для мирных предложений от других стран, если они "реальны" и не направлены на подрыв поддержки его собственных планов.

"Бразилия, у вас есть план? Отлично. Предложение от Китая, мы не против... Но, ребята, пожалуйста, не надо нас делить", - сказал он.

Вступление в НАТО частями

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", идея вступления Украины в НАТО в пределах только тех территорий, которые подконтрольны государству, неприемлема для более половины опрошенных (53%) украинцев. В то же время 40% респондентов полностью или скорее поддерживают такую идею.

В августе 2023 года глава аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина якобы может присоединиться к НАТО, отказавшись от оккупированных Россией территорий. Позже Йенсен заявил, что его слова были ошибкой.