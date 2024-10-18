Зеленский о выборах в США: не знаю, каким будет предложение для Украины, видим три пути

Украина не знает, каким будет предложение США после президентских выборов. Вероятно, есть три разных пути, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

Зеленский признал, что результат президентских выборов в США в следующем месяце будет решающим для будущего Украины и амбиций по вступлению в НАТО.

Вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в будущем обсудит членство Украины в НАТО. В то же время бывший президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп раскритиковал военную помощь США и заявил, что урегулирует конфликт, как только его изберут.

"Я не знаю, каким будет предложение нам после выборов (в США, - ред.). Мы видим три разных пути вперед" , - сказал Зеленский.

По словам президента, одно из предложений - это продолжение поддержки, но союзники все еще боятся некоторых рисков.

"Мы видим и другие пути. Будет более позитивным? Или менее позитивный? Честно говоря, не знаю. И это очень чувствительно для наших людей" , - добавил глава государства.

Напомним, в ноябре в США состоятся выборы президента. Главными кандидатами в настоящее время являются республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что осенью 2022 года Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. Впрочем, в НАТО заявляли, что Украина не сможет присоединиться к Альянсу до завершения войны.

Недавно новый генсек НАТО Марк Рютте предположил, что Украина может стать 33 или 34 членами Альянса.

В рамках плана победы Украины в войне президент Владимир Зеленский призвал предоставить приглашение на вступление в НАТО. По его словам, это может быть рычагом сдерживания России.