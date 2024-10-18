МОН: Очные и дистанционные уроки детям будут проводить отдельно

В 2025 году в Украине планируют ввести обязательное обучение разных категорий учеников отдельно - в зависимости от формата получения знаний или местонахождения, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Как война изменила обучение в школах

Эксперт напомнила, что война принесла значительные потери в образовательной инфраструктуре из-за обстрелов и бомбардировок. С начала боевых действий пострадали 3524 учебных заведения (360 из них разрушены полностью).

По состоянию на сентябрь 2024 года в Украине работают 12,268 школ.

"Больше всего пострадали школы в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве. 879 школ находятся на временно оккупированных территориях" , - уточнила Кузьмичева.

Она отметила, что той однородности участников школьного процесса, которая была в Украине до 24 февраля 2022 года, сейчас нет.

"Сейчас из-за широкомасштабной войны мы имеем ситуацию, когда в классах учатся одновременно четыре разных категории детей. Это значит, что учителю в классе нужно тратить в четыре раза больше времени" , - объяснила чиновник.

"Категории" учеников в Украине

Согласно информации заместителя министра образования и науки, обучение офлайн восстановлено более чем в 80% учебных заведений.

"Это может быть сугубо очное или смешанное, когда чередуются часы: в одну неделю учатся очно младшие дети, вторую неделю - старшая школа. Тогда другие учатся дистанционно. Но это мы тоже относим плюс-минус к глазному, потому что у детей есть хотя бы периодический доступ к классу. Это первая категория учащихся" , - пояснила Кузьмичева.

Вторая категория , по ее словам, это дети, которые учатся дистанционно и числятся в этом же классе.

"из-за войны многие люди вынуждены были переехать в другие города и села. И в классе условной полтавской школы, которая возобновила очные занятия, могут сидеть дети, которые вот пришли за парты. А с ними на уроке дистанционно может быть еще 3-5 детей, которые переехали в другие регионы" , – рассказала представитель правительства.

Третья категория учащихся – дети, находящиеся за границей.

"Они скорее считаются дистанционными, но часто не могут посещать урок, потому что в это время имеют занятия в условной школе в Варшаве" , - отметила эксперт.

Четвертая категория – дети, которые находятся на временно оккупированных территориях и тоже учатся в украинских школах дистанционно.

Преодоление "двойной нагрузки" учителей

Кузьмичева отметила, что, даже имея дело с несколькими категориями учеников, учителю работать весьма нелегко.

"Вот учитель заходит на урок, работает с детьми в классе. Подсоединяются онлайн дети из других регионов. Это все же две разных аудитории, которым нужно уделить время. Это чрезвычайно трудно. Все равно кто-то из этих аудиторий будет терять в виду, вовлечении в процесс, в коммуникации со сверстниками" , - объяснила она.

Замминистра напомнила, что Украина входит уже в третий учебный год в условиях войны.

"И мы не можем говорить, что это нормально. Потому что учителя работают в нетипичных для них условиях. Это - двойная нагрузка. И качество образования для школьников будет хуже. Это вызов. Его нужно честно признавать и реагировать на него. И говорить о том, что все эти категории учащихся должны быть разведены по отдельным классам, или формам обучения. Если это очное обучение, то учитель работает только с очной аудиторией. Дистанционное обучение - отдельные дистанционные классы", - объяснила специалист.

"Разведение" учеников на практике

По словам Кузьмичевой, обучение разных категорий учащихся в разных форматах будет обязательным с 1 сентября 2025 года.

"Скажем, в условной полтавской школе было два пятых класса по 24 ребенка. Какой-то из этих классов становится глазным: в нем учатся дети и с первого, и из второго класса. Потому что физически туда ходит только 20 учеников. Ведут занятия те учителя, которые работают с этими детьми. Дети того же года обучения, но не в Полтаве по разным причинам, не собираются пока возвращаться, учатся дистанционно" , - рассказала она.

Эксперт добавила, что есть и такие, кто переехал, например, в Ужгород.

"Но по неизвестным нам причинам не идет в местную школу учиться. Они тоже учатся дистанционно. Они должны учиться отдельно, не с теми, кто сейчас сидит за партами. Если нагрузка позволяет, это могут быть те же учителя. Но суть в том, чтобы все эти категории учились отдельно " , – отметила представитель правительства.

Однако ученики, которые находятся за границей, часто не могут подсоединяться к занятиям в то время, когда идет урок в украинской школе (поскольку учатся в местных учебных заведениях).

"Для этой категории введен еще в 2023 году украиноведческий компонент (сокращенная программа, по которой дети могут изучать предметы, которых нет в зарубежных школах - Ред.). Это позволяет детям, находящимся за границей, учить только украинский язык, литературу, историю, правоведение, географию и в старших классах - защиту Украины. Остальные предметы ученику перезачисляют. Разработаны рекомендации для учителей, как это делать", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, что уменьшение дистанционного обучения улучшило показатели учащихся украинских школ.