Глава МИД Франции в эти выходные посетит Украину

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эти выходные посетит Украину, чтобы подтвердить поддержку Киеву. В ходе визита он встретится с украинскими политиками, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Le Monde.

"Я еду в Украину, чтобы от имени Франции напомнить миру, что Франция не отворачивается от кризиса. Безопасность нашего континента, включая продовольственную и энергетическую, зависит от событий в Украине" , - заявил министр.

Он также подчеркнул, что происходящее в Украине - это гуманитарная катастрофа, особенно отметив трагическую судьбу детей, похищенных и депортированных российскими военными.

Барро добавил, что, как и его предшественники, он твердо убежден: капитуляция Украины перед Россией недопустима, так как это "освятит право сильнейшего", что неприемлемо для Франции.

По информации дипломатического источника France Press, Барро вылетит в пятницу и проведет выходные в Украине, где встретится со своим украинским коллегой.

Помощь Украине от Франции

Франция продолжает оказывать активную военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения России. В частности, Париж предоставляет украинским вооруженным силам дальнобойные ракеты SCALP.

В настоящее время обсуждается вопрос об использовании этих ракет для ударов по целям на территории России. Однако французские власти пока не дали разрешения на применение SCALP для таких операций.

Ранее министр обороны Франции заявил, что Украина может получить от Франции истребители Mirage 2000-5F в начале 2025 года.