РФ ввела ограничения на импорт из Кахахстана из-за отказа вступать в БРИКС

Россия запретила часть агропродукции из Казахстана после его отказа вступить в БРИКС, пишет Politico. Запрет был объявлен на этой неделе, он распространяется на дыни, пшеницу, лен, чечевицу, томаты и прочее, сообщает Левый берег.

Россельхознадзор аргументировал это "непринятием мер компетентными органами Казахстана по обеспечению фитосанитарной безопасности территории России". По мнению журналистов, отказ Казахстана бьет по Владимиру Путину, стремящемуся превратить БРИКС в Альянс большинства, который поможет отменить антироссийские санкции.

На этой неделе представитель президента Казахстана сказал, что страна "на данный момент, и, скорее всего, в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС". В то же время, президент Касим-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС в российской Казани этого месяца.

В целом Астана в контексте членства в международных организациях выступала за усиление позиций ООН и проведение реформы в ее Совбезе.

БРИКС – это группа государств, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Фактическим лидером является Россия. В январе этого года Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ подтвердили, что присоединяются к блоку БРИКС после получения приглашения в прошлом году.

Приглашение присоединиться отклонила Аргентина.