Bloomberg: Продажи iPhone 16 в Китае выросли, несмотря на мощную конкуренцию

Apple удалось увеличить продажи iPhone 16 в Китае на 20% за первые три недели по сравнению с прошлой моделью за тот же период 2023 года, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Bloomberg.

iPhone 16 дебютировал в сентябре и пока превосходит своего предшественника по продажам. Также потребители продолжают покупать более дорогие модели: продажи моделей iPhone 16 Pro и Pro Max выросли на 44% по сравнению с прошлогодними моделями.

Проблемы, связанные с производством прошлой модели iPhone 15, могли ограничить начальные продажи этих смартфонов на рынке Китая. Кроме того, на спрос повлияла конкуренция со стороны китайской Huawei, которая запустила в то время Mate 60.

Аналитики предупреждали, что iPhone 16 может плохо продаваться в Китае, учитывая отсутствие местного партнера, который бы обеспечил работу функций ИИ. Пекин запретил продажу таких моделей, разработанных за рубежом, а это означает, что Apple, возможно, придется заручиться поддержкой местного партнера, например, Baidu Inc.

Несмотря на хороший старт в Китае, iPhone 16 в этом году может столкнуться с жесткой конкуренцией от местных производителей. Vivo анонсировала новый флагман X200 Pro, Huawei, как ожидается, представит новое поколение устройств Mate в ноябре, а Xiaomi Corp. и Oppo планируют обновить свои линейки до конца года.

Сообщается, что Китай остается крупнейшим и наиболее конкурентным рынком смартфонов в мире.