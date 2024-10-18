Шольца разозлило предложение пригрозить Путину передачей Украине Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал эскалационной логикой предложение лидера оппозиции Фридриха Мерца выдвинуть Владимиру Путину ультиматум с угрозой передать Украине ракеты Taurus. Об этом Шольц сказал на брифинге после саммита ЕС в четверг, сообщает Европейская правда.

Шольц выглядел раздраженным, когда его попросили прокомментировать предложение ультиматума по Taurus, который предложил выдвинуть Владимиру Путину лидер консервативной оппозиции Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры от союза ХДС/ХСС.

"Когда говорят: Если это не произойдет, тогда мы сделаем вот это, тогда мы сделаем вот то. Это логика эскалации, которой я не понимаю. Это не благоразумно" , – сказал Шольц.

"Я очень раздражен. В любом случае, это имеет мало общего с четкой позицией и последовательностью" , – отметил также немецкий канцлер.

Он также заверил, что сделает все, чтобы Украина получила поддержку.

Перед саммитом ЕС 17 октября Мерц предложил Шольцу выдвинуть Путину ультиматум и обсудить его содержание с европейскими коллегами.

"Ему надо сказать: если он в течение 24 часов не прекратит бомбить гражданское население в Украине, тогда Германия должна прислать ракеты Taurus, чтобы уничтожить пути снабжения, которые этот режим использует, чтобы навредить гражданскому населению Украины" , – сказал Мерц.

Германия во главе с Олафом Шольцем последовательно отказывалась передавать Украине крылатые ракеты Taurus – даже после того, как свое дальнобойное вооружение передали Великобритания, Франция и США.