Почти 25% украинских беженцев в Европе не хотят возвращаться в Украину

Согласно опросу, почти четверть украинских беженцев в Европе не хотят возвращаться домой в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в опросе мюнхенского института ifo среди украинских беженцев, проведенного в июне этого года, сообщает Европейская правда.

"Около 35% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, как только там снова станет безопасно" , – сказал Пану Поутваара, директор Центра миграционных исследований ifo.

4% планируют вернуться в ближайшее время, независимо от ситуации с безопасностью. Почти 11% уже вернулись в Украину, а еще 25% не определились.

Чем дольше Россия ведет войну в Украине, тем больше беженцев могут представить себе будущее за пределами Украины, отметили авторы исследования.

"Вскоре после бегства только 10% украинцев заявили, что хотят поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе" , – сообщает Институт ifo.

Сразу после бегства почти 60% беженцев хотели вернуться в Украину, как только смогут снова почувствовать себя в безопасности. "Со временем эта доля стала падать, в среднем на 4,7 процентного пункта за 100 дней" , – говорится в исследовании.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

По состоянию на июль 2024 года были трудоустроенными около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, приехавших в Германию.