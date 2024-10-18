Фицо считает "план победы" Зеленского противоречивым

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что "план победы" президента Украины Владимира Зеленского является противоречивым, и он не считает членство Киева в Североатлантическом альянсе хорошей идеей. Об этом он заявил в пятницу в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Фицо уточнил, что у саммита ЕС были три основные темы: события в Украине, кризис на Ближнем Востоке и миграция.

Он повторил, что поддерживает членство Украины в Европейском Союзе.

По его словам, ее членство в НАТО, являющееся одним из пунктов "плана победы" Зеленского, может спровоцировать третью мировую войну. По словам Фицо, это противоречивый план, который разделяет страны, поэтому Европейский Совет не принял четкой позиции в отношении него.

Премьер-министр повторил, что Россия нарушила международное право, вторгнувшись в Украину и захватив ее территорию. Однако ему не нравятся предложения, по его словам, провоцирующие открытую дискуссию, такие как вступление Украины в НАТО или поставки ракет, способных поражать цели на российской территории.

"Перед всеми лидерами ЕС, в присутствии президента Зеленского, я сказал, что философия правительства, которую я знаю, остается в силе, что мы хотим сосредоточиться на содержательном и рациональном сотрудничестве с Украиной, результатом которого должно быть не убийство, а помощь людям, которые в ней нуждаются" , – объяснил Фицо.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в свою очередь заявил, что не поддерживает "план победы" Владимира Зеленского, поскольку он не выигрышный для Венгрии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что "план победы", представленный Владимиром Зеленским, будет заново оцениваться после президентских выборов в США.