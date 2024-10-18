Рютте озвучил цель ядерных учений НАТО

На этой неделе в НАТО стартовали ядерные учения. Их целью является сохранение мира, недопущение обострения ситуации, а также отпугивание агрессии, в частности, России.﻿ Со ссылкой на генерального секретаря НАТО Марка Рютта на пресс-конференции в Брюсселе, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Рютте напомнил, что в этот понедельник, 14 октября, страны НАТО начали ежегодные ядерные учения, в ходе которых было задействовано более 60 военных самолетов.

"Это наши ежегодные учения, подчеркивающие нашу готовность. И Россия должна об этом знать. Целью таких учений является сохранение мира, недопущение обострения ситуации, а также отпугивание агрессии" , - отметил генсек Альянса.

Напомним, 14 октября Североатлантический альянс начал учения Steadfast Noon. Меры НАТО по ядерному сдерживанию проводятся каждый год.

В учениях Steadfast Noon задействованы 2000 военнослужащих из восьми авиабаз и разные типы самолетов, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.

В этом году обучение включает полеты в основном над странами, принимающими Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем. Планирование учений началось год назад и 13 союзников отправят самолеты для участия в учениях.