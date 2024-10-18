РФ использует подставные компании в Дубае для транспортировки газа из Arctic LNG 2

Россия использует сеть подставных компаний, простирающуюся от Дубая до Китая, для транспортировки газа из проекта Arctic LNG 2.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

В сентябре суда "Великий Новгород", "Псков" и "Лаперуз", ранее находившиеся под российским управлением, были переданы компании Matias Ship Management. Зарегистрированный адрес компании - совместное офисное помещение в отеле Meydan, где размещена и другая дубайская фирма - Nur Global Shipping, которую подозревают в помощи России собирать теневой флот.

Отель расположен в зоне свободной торговли, которую ранее критиковали США и некоторые местные чиновники за непрозрачность.

В то же время Matias Ship Management не имеет веб-сайта, зарегистрированной электронной почты или номера телефона. Звонки в бизнес-центр отеля Meydan остались без ответа, пишет издание.

Суда "Великий Новгород", "Псков" и "Лаперуз" ранее были в управлении российских Газпрома или Совкомфлота. Два из этих судов сейчас принадлежат компаниям с тем же адресом, что и Matias Ship Management, которая, согласно бизнес-базе данных ОАЭ, была создана в августе.

"Псков" принадлежит компании Nephrite Shipping. Ее адрес часто используется для подставных компаний.

Непрозрачная структура собственности судов является типичной чертой теневого флота. Издание пишет, что это, вероятно, является последней попыткой России обойти западные санкции.