Оккупанты казнили раненого украинского военнопленного вблизи Нью-Йорка

На Бахмутском направлении вблизи Нью-Йорка российские оккупанты, вероятно, расстреляли раненого военнослужащего ВСУ. Прокуратура начала расследование. Со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру, сообщает Левый берег.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)" , — говорится в сообщении.

По оперативным данным, во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе военнослужащий ВСУ, вероятно, получил ранения. Через некоторое время здание, в котором он находился, захватили оккупанты, а его взяли в плен.

"Безоружного защитника, лежавшего на земле, они расстреляли. Предварительно, это произошло 6 сентября 2024 года, около 10:00, вблизи "Фенольного завода" на территории поселка Нью-Йорк" , - информируют в прокуратуре.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.