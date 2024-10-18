НАТО готовится к снижению участия США в поддержке Украины после выборов - CNN

Представители НАТО заявляют, что готовятся к тому, что США будут играть меньшую роль. Особенно после прошедших выборов президента.﻿ Со ссылкой на CNN, пишет Карина Левицкая, РБК-Украина.

"Мы не можем ожидать, что США будут продолжать брать на себя непомерное бремя в поддержке Украины... поэтому Генеральный секретарь хочет, чтобы НАТО играла ведущую роль в оказании помощи, а не один союзник переводил на себя эту роль" , - заявил высокопоставленный представитель НАТО.

Он также отметил, что Европа должна сделать еще больший шаг вперед.

По данным издания, потенциальная победа Трампа поставила под вопрос будущее американской помощи Украине. В прошлом месяце бывший президент отказался сказать, хочет ли он, чтобы Украина выиграла войну, и назвал украинского президента Владимира Зеленского "коммивояжером", которому "не следовало разрешать начинать эту войну".

"Я очень обеспокоен... Оптимизм - это не то слово, которым я описал бы ситуацию в Украине сейчас" , - сказал представитель НАТО.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у всех членов НАТО есть желание и воля предоставить Украине все необходимое, чтобы продолжать борьбу с агрессией России.