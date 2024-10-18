Внесение ВОТ Украины в конституцию РФ является "серьезной проблемой" - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает «серьезной проблемой» внесение временно оккупированных территорий Украины в Конституцию России, сообщает Новое время.

«В любом случае мы не можем признавать территории, которые оккупированы, территориями Российской Федерации. Это один из самых сложных вызовов, которые есть. Все понимают, что то, что сделал [российский диктатор Владимир] Путин, вписал в свою Конституцию некоторые наши территории — это серьезная проблема» , — заявил глава государства в интервью украинским телеканалам, которое транслировали в эфире телемарафона Єдині новини.

По словам президента, Путин «не просто временно оккупировал территории, а украл».

Зеленский, отвечая на вопрос, есть ли компромисс для Украины в вопросе возвращения к границам 1991 года, отметил, что территории являются временно оккупированными, пока Украина юридически что-то не закрепит.

«Пока Украина юридически не признает те или иные временно оккупированные территории, даже одно село, российским, оно останется украинским» , — заявил президент.

30 сентября 2022 года Путин заявил, что подписал указ о «признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями».