В мясе для ВСУ нашли иголки, в ГОТ отреагировали

В замороженной курятине, которую поставляют украинским военнослужащим, обнаружили иголки. Предполагается, что мясо «накачивалось» водой для увеличения веса.﻿ Об этом заявил член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Геннадий Кривошея, сообщает Новое время.

В агентстве заявили, что это произошло из-за того, что в описаниях к товарам, по которым ГОТ осуществляет закупку, отсутствует норма по поводу допустимого уровня воды в мясе. Кроме того, там уверяют, что ранее уже инициировали эти изменения и направили наработки в Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.

В ГОТ заявляют, что проведут расследование по данному случаю, а всю партию этого мяса уже вернули.

Также там добавили, что контрактом предусмотрен штраф для поставщика в размере 20% на всю возвращенную партию мяса.

Как утверждает журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ОАС) при Минобороны Татьяна Николаенко, поставщиком мяса, в котором нашли иглы, является предприятие Мит Пром.

По данным YouControl, львовское Мит Пром занимается неспециализированной оптовой торговлей и производством мяса. Владелица фирмы — Ольга Михайлова. Правопреемником предприятия является Укр Агро Мит в Рава-Русской, которым владеет Игорь Кременец.