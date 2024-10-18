В мясе для ВСУ нашли иголки, в ГОТ отреагировали
В замороженной курятине, которую поставляют украинским военнослужащим, обнаружили иголки. Предполагается, что мясо «накачивалось» водой для увеличения веса. Об этом заявил член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Геннадий Кривошея, сообщает Новое время.
В агентстве заявили, что это произошло из-за того, что в описаниях к товарам, по которым ГОТ осуществляет закупку, отсутствует норма по поводу допустимого уровня воды в мясе. Кроме того, там уверяют, что ранее уже инициировали эти изменения и направили наработки в Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины.
В ГОТ заявляют, что проведут расследование по данному случаю, а всю партию этого мяса уже вернули.
Также там добавили, что контрактом предусмотрен штраф для поставщика в размере 20% на всю возвращенную партию мяса.
Как утверждает журналистка и член Общественного антикоррупционного совета (ОАС) при Минобороны Татьяна Николаенко, поставщиком мяса, в котором нашли иглы, является предприятие Мит Пром.
По данным YouControl, львовское Мит Пром занимается неспециализированной оптовой торговлей и производством мяса. Владелица фирмы — Ольга Михайлова. Правопреемником предприятия является Укр Агро Мит в Рава-Русской, которым владеет Игорь Кременец.