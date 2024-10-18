У м'ясі для ЗСУ знайшли голки, у ДОТ відреагували

У замороженій курятині, яку постачають українським військовослужбовцям, виявили голки. Передбачається, що м'ясо «накачувалося» водою для збільшення ваги. члену Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони Геннадія Кривошея, повідомляє Новое время.

В агентстві заявили, що це сталося через те, що в описах до товарів, за якими ДОТ здійснює закупівлю, відсутня норма щодо допустимого рівня води в м’ясі. Крім того, там запевняють, що раніше вже ініціювали ці зміни та направили напрацювання до Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України.

У ДОТ заявляють, що проведуть розслідування щодо цього випадку, а всю партію м’яса вже повернули.

Також там додали, що контрактом передбачено штраф для постачальника в розмірі 20% на всю повернуту партію м’яса.

Як стверджує журналістка і членкиня Громадської антикорупційної ради (ГАС) при Міноборони Тетяна Ніколаєнко, постачальником м’яса, у якому знайшли голки, є підприємство Міт Пром.

За даними YouControl, львівське Міт Пром займається неспеціалізованою оптовою торгівлею та виробництвом м’яса. Власниця фірми — Ольга Михайлова. Правонаступником підприємства є Укр Агро Міт у Рава-Руській, яким володіє Ігор Кременець.