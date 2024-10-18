Из российского плена вернулся журналист и правозащитник Максим Буткевич

Из российского плена освободили правозащитника, журналиста, общественного деятеля и военного Максима Буткевича, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил его отец Александр Буткевич в комментарии Центра по правам человека ZMINA.

Как рассказал мужчина, ему позвонил Координационный штаб и сообщил, что его сына освободили во время обмена военнопленными, и он находится на территории Украины.

Отметим, вечером 18 октября российское Минобороны объявило об обмене военнопленными 95 на 95. Впрочем, украинская сторона официально пока не комментировала это.

Напомним, марте 2023-го "суд" на оккупированных территориях Луганской области "приговорил" Максима Буткевича к 13 годам колонии строгого режима за якобы обстрел подъезда жилого дома в Северодонецке и ранение двух гражданских.

В следственном комитете рф заявляют, что Буткевич якобы признал свою вину. Однако мужчина с июня 2022 года находился в российском плену, а независимые адвокаты — и с российской, и с украинской стороны — не имели доступа к материалам его дела.

О плене Максима Буткевича стало известно 24 июня 2022 года, когда кремлевские СМИ распространили видео с ним и другими военными, которые, как отмечается, оказались в плену под Горским в Луганской области. Российская пропаганда также выпустила ряд сюжетов, где называла Буткевича "пропагандистом", "нацистом" и "командиром взвода карательного отряда".

МИД Украины подчеркнул, что весь судебный процесс является фейковым и был срежиссирован в россии, чтобы легализовать политическую расправу над украинскими гражданами. Объявленные приговоры против Буткевича и других военнопленных незаконны и ничтожны, подчеркнуло министерство.

Отметим, украинский правозащитник и журналист Максим Буткевич является соучредителем "Громадского радио" (2013) и Центра прав человека ZMINA. Ранее работал на BBC World Service и ряде общеукраинских телеканалов, несколько лет был гостевым лектором НаУКМА, а также входил в правление украинского представительства Amnesty International и общественного совета при МВД.

Также Буткевич был координатором и соучредителем проекта "Без границ", направленного на помощь искателям убежища, украинским переселенцам и противодействие языку вражды.

В марте 2022 года Максим Буткевич пошел в ряды Вооруженных сил Украины.