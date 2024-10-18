З російського полону повернувся журналіст та правозахисник Максим Буткевич

З російського полону звільнили правозахисника, журналіста, громадського діяча та військового Максима Буткевича, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив його батько Олександр Буткевич у коментарі Центру прав людини ZMINA.

Як розповів чоловік, йому зателефонував Координаційний штаб і повідомив, що його сина звільнили під час обміну військовополоненими, і він перебуває на території України.

Зазначимо, увечері 18 жовтня російське Міноборони оголосило про обмін військовополоненими 95 на 95. А втім, українська сторона офіційно поки не коментувала це.

Нагадаємо, у березні 2023-го "суд" на окупованих територіях Луганщини "засудив" Максима Буткевича до 13 років колонії суворого режиму за нібито обстріл під’їзду житлового будинку в Сєвєродонецьку та поранення двох цивільних.

У слідчому комітеті росії заявляють, що Буткевич нібито визнав свою провину. Однак чоловік від червня 2022 року перебував у російському полоні, а незалежні адвокати — і з російської, і з української сторони — не мали доступу до матеріалів його справи.

Про полон Максима Буткевича стало відомо 24 червня 2022 року, коли кремлівські ЗМІ поширили відео з ним та іншими військовими, які, як зазначається, опинилися в полоні під Гірським на Луганщині. російська пропаганда також випустила низку сюжетів, де називала Буткевича "пропагандистом", "нацистом" і "командиром взводу карального загону".

МЗС України наголосило, що весь судовий процес є фейковим і був зрежисований у Росії, щоб легалізувати політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки щодо Буткевича та інших військовополонених є незаконними та нікчемними, наголосило міністерство.

Зазначимо, український правозахисник і журналіст Максим Буткевич є співзасновником "Громадського радіо" (2013) і центру прав людини ZMINA. Раніше працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів, кілька років був гостьовим лектором НаУКМА, а також входив до правління українського представництва Amnesty International і громадської ради при МВС.

Також Буткевич був координатором і співзасновником проєкту "Без кордонів", спрямованого на допомогу шукачам притулку, українським переселенцям і протидію мові ворожнечі.

У березні 2022 року Максим Буткевич пішов до лав Збройних сил України.