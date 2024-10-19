Россия ночью атаковала объекты энергетики и инфраструктуры на Сумщине: ранены 7 человек

В ночь на 19 октября, россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" - есть повреждения инфраструктуры и ранены семеро гражданских, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

Кроме раненых гражданских, власти отчитываются о повреждении объектов энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.

Средствами ПВО 3 "Шахеда" были уничтожены.

Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются.