Россия ночью атаковала объекты энергетики и инфраструктуры на Сумщине: ранены 7 человек
В ночь на 19 октября, россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской общине Сумской области, применив КАБы и "Шахеды" - есть повреждения инфраструктуры и ранены семеро гражданских, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
Кроме раненых гражданских, власти отчитываются о повреждении объектов энергетики и инфраструктуры. Обесточен ряд населенных пунктов Шосткинщины.
Средствами ПВО 3 "Шахеда" были уничтожены.
Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются.