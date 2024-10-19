Росія вночі атакувала об'єкти енергетики та інфраструктури на Сумщині: поранено 7 людей

У ніч на 19 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумської області, застосувавши КАБи та "Шахеди" – є пошкодження інфраструктури та поранені семеро цивільних, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Сумська ОВА.

Окрім поранених цивільних, влада звітує про пошкодження об'єктів енергетики та інфраструктури. Знеструмлено низку населених пунктів Шосткинщини.

Засобами ППО 3 "Шахеда" було знищено.

Електропостачання частково відновлено, роботи тривають.