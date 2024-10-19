Румыния поднимала авиацию из-за нарушения границы воздушной целью

В ночь на субботу Румыния подняла авиацию из-за приближения к ее воздушному пространству и нарушения границы небольшой воздушной целью, сообщает Европейская правда.

Об этом заявило Министерство обороны Румынии утром 19 октября.

Около 02:30 радары зафиксировали в районе Черного моря "малую воздушную цель". Поскольку она двигалась в направлении госграницы, решили поднимать авиацию. В вылете приняли участие два румынских F-16 и два испанских F-18.

"Сигнал радара указывал на нарушение госграницы Румынии около 4 часов утра в районе Гура-Портицей", – говорится в сообщении.

Речь идет о длинной косе вдоль берега Черного моря севернее крупного портового города Констанца.

После того в прилегающих районах рекомендовали объявить воздушную тревогу.

"Радары воздушного наблюдения постоянно отслеживали маршрут цели, которая двигалась в направлении Коджалака, что в жудке Констанца, с максимальной глубиной проникновения 19 км. Истребители визуально не наблюдали ее ни на одном из этапов", – говорится в сообщении.

Цель исчезла с радаров южнее Коджалака примерно в 04:30. Воздушную тревогу отменили в 5:10.

Расположение населенного пункта Коджалак

С наступлением утра Минобороны организует обследование территории в районе возможного падения этого объекта.

Похожий инцидент произошел также вечером 17 октября. Тогда неидентифицированная цель залетела вглубь страны на 14 км и исчезла с радаров возле населенного пункта Амзача.

В НАТО после этого сообщения заявили о солидарности с Румынией. Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

Как известно, в пограничье на румынском берегу Дуная уже неоднократно находили обломки ударных беспилотников, которыми Россия атакует украинские порты на Дунае.